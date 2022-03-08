РИАМО - 8 мар. За прошедшие сутки в России выявили 66 576 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев составило 17 081 394, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Свердловской области выявили 4681 случай Covid-19, в Республике Башкортостан – 3053, в Санкт-Петербурге – 2748, в Самарской области – 2690, в Нижегородской области – 2569, в Новосибирской области – 2147.

Уровень заболеваемости в стране продолжает постепенно снижаться. Однако по-прежнему необходимо ответственно относиться к своему здоровью. Через полгода после прививки или перенесенного заболевания иммунитет утрачивается и его необходимо формировать заново.

Ревакцинация, как и первая вакцинация, в России проводится бесплатно во всех регионах, пункты работают при государственных медучреждениях и в общественных местах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>