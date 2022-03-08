РИАМО - 8 мар. Жительницы и гостьи столицы в Международный женский день могут прокатиться на Московской канатной дороге со скидкой 25%, сообщается на сайте спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».

Подарочная скидка распространяется на воздушные прогулки через Москву-реку и в стандартных кабинах, и в кабинах премиум-класса.

Воспользоваться предложением могут женщины, девушки и девочки, купившие билет 8 марта туда и обратно или в один конец и совершившие поездку в этот день.

Кроме того, посетительницам канатной дороги предлагают посетить кафе, где им также сделают скидку 15% на весь ассортимент: выпечку, кофе и другие напитки.

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