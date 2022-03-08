РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 мар. В подмосковных Котельниках произошло возгорание бытовок, навеса здания и кабины авто, пожар потушен, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник пожарной части №27 ФГКУ «16 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области» Андрей Галошин.

Вызов о пожаре во 2-м Покровском проезде в Котельниках поступил 7 марта примерно в 17:09.

Возгорание ликвидировали на общей площади 66 кв. м. На площади 60 кв. м горели 4 бытовки, на площади 4 кв. м — кабина автомобиля, а на площади 2 кв. м — навес здания администрации.

Пострадавших нет.