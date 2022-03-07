РИАМО - 7 мар. Во Дворце водных видов спорта в Рузе прошел подмосковный этап Всероссийских соревнований по плаванию Mad Wave Challenge 2022, областные спортсмены выиграли 9 золотых медалей. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В течение двух дней состязаний были определены победители и призеры на различных дистанциях вольным стилем, брассом, баттерфляем и в плавании на спине.

Золото завоевали Юлия Ендовицкая, Ивантеевка (13-14 лет, 200 м вольным стилем, 200 м на спине), Евангелина Шейнина, Электросталь (13-14 лет, 50 м на спине), Александр Королев, Подольск (13-14 лет, 100 м брассом, 50 м брассом), Анастасия Веременникова, Одинцово (11-12 лет, 100 м брассом, 100 м баттерфляй), Илья Васильев, Мытищи (11-12 лет, 50 м вольным стилем), Мира Булычева, Руза (11-12 лет, 200 м на спине).

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