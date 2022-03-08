РИАМО - 8 мар. Многофункциональные центры Подмосковья не работают в Международный женский день. К обычному графику они вернутся 9 марта, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.

Всего в Москвской области работают 127 офисов «Мои документы» и 217 территориально обособленных подразделений.

Точно узнать о работе конкретного центра можно с помощью регионального портала госуслуг. Там же можно предварительно записаться в МФЦ.

Международный женский день был введен в 1909 году. В основе данного праздника - борьба прекрасной половины человечества за право быть услышанными в политической, экономической и социальной областях. Сегодня 8 Марта стало днем женственности, нежности, красоты и внимания к женщинам.

Этот день является официальным входным в России.​