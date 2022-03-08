РИАМО - 8 мар. В этот день мужчины спешат поздравить своих мам, бабушек, сестер и любимых женщин. А на Руси 8 марта проводились обряды для привлечения женихов.

Международный женский день

Всемирный день женщин был введен в 1909 году. Его основа – борьба прекрасной половины человечества за право быть услышанными в политической, экономической и социальной областях.

Считается, что дата связана с первым в истории «маршем пустых кастрюль», когда 8 марта 1857 года на улицы вышли текстильщицы Нью-Йорка. Они требовали повысить зарплаты, улучшить условия труда и сделать их равными в правах с мужчинами.

Сегодня 8 Марта, напротив, стало днем женственности, нежности, красоты и внимания к женщинам. А в России в этот день особенно стараются порадовать матерей – хранительниц семьи.

Обретение мощей Матроны Московской

Символично, что именно 8 Марта по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище были обретены честные останки блаженной старицы Матроны Московской – святой, к которой чаще всего обращаются женщины с молитвами о ребенке.

Матрона родилась в 1885 году слепой. Но с раннего детства отличалась духовным зрением. По преданиям, она с 8 лет лечила больных и предсказывала будущее. К 17 годам у нее отнялись ноги, но она продолжала помогать людям.

В годы Великой Отечественной войны Матрона принимала, утешала и исцеляла до 40 человек в день. Она предсказала свою смерть за 3 дня и умерла 2 мая 1952 года в Москве. А в 1998 году ее останки были перенесены в Покровский монастырь, куда ежедневно приезжают тысячи людей попросить об излечении и о здоровье близких.

Поликарпов день

В этот день на Руси почитали память Святого Поликарпа. День был грустным для незамужних девушек, ведь если свадьбы не было до Масленицы, следовало ждать уже конца весны.

Тем не менее девушки не унывали, а старались разными обрядами привлечь женихов. Популярными были заговоры на молодой месяц, а также на уборку.

Особое внимание уделяли поведению сорок, с ними связаны многие пословицы этого дня: «с этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит» и «пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками». Если видели, что сорока прячется под крышу дома, ждали возвращения холодов.