РИАМО - 7 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области/ ГКУ «Региональный центр торгов» вместе с администрацией городского округа Серпухов объявили электронные аукционы по аренде 2 земельных участков для размещения зданий и сооружений для хранения и переработки сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В городском округе Серпухов и соседних муниципалитетах действует множество предприятий агробизнеса. Для них важно соблюдать всю технологию поступления продукции от поля до прилавка. Под строительство современных цехов для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции отлично подойдут 2 участка, которые сейчас выставлены на торги.

Один из участков площадью 60 тыс. кв. м расположен в районе деревни Ланьшино рядом с живописным Ланьшинским карьером, в 110 км от MКAД по Cимфepoпoльcкому шоссе. Участок окружен лесом, в 1,5 км находится остановка общественного транспорта «Ланьшинский».

Срок аренды земельного участка составляет 13 лет 2 месяца. Начальная цена ежегодной арендной платы – 45,3 тыс. рублей.

Второй участок площадью 29 990 кв. м находится в районе деревни Подмоклово, в 95 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Земля расположена в зеленой зоне, рядом Подмокловский карьер и озеро, в 2 км - автобусная остановка «Подмоклово».

Срок аренды земельного участка составляет 13 лет 2 месяца. Начальная цена ежегодной арендной платы - 43 905,36 рубля.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

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