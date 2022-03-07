РИАМО - 7 мар. Дополнительные мощности выдали Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице, они были нужны после установки нового оборудования, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».

Больница свыше 70 лет оказывает круглосуточную экстренную травматологическую помощь детям и подросткам региона. На сегодняшний день в больнице спецпомощь получают более 3,5 тыс. пациентов, она укомплектована современным хирургическим блоком, диагностическим и навигационным оборудованием экспертного класса. В медучреждении выполняются сложнейшие операции.

Сейчас больница единственное своего рода крупное учреждение, объединяющее практическую, научную и учебную деятельность.

В рамках договора на техприсоединение энергетики выдали больнице 240 кВт мощности к ранее выделенным 147кВт. Были проложены две кабельные линии общей длиной свыше 400 м. Прокладка кабельных линий проводилась открытым способом, а также на некоторых участках использовался метод горизонтально направленного бурения, который позволяет в условиях плотной городской застройки сохранить дорожное покрытие и ландшафт.

Инвестиции компании в объект составили более 9,5 млн рублей.

«Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается электроснабжение по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников питания», - отметил директор филиала ПАО «Россети Московский регион» – «Московские кабельные сети» Дмитрий Воденников.

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница расположена на востоке столицы.

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