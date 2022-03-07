РИАМО - 7 мар. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно защититься от сильного стресса. Он рекомендовал выстроить систему защиты, сообщает Газета.ru.
По его словам, при сильном стрессе необходимо набраться терпения, а также мобилизовать внутренние силы.
«Первый шок пройдет, мы восстановимся и все будет хорошо!» — добавил Мясников.
Он пояснил, что переживания могут вызвать у человека нарушение иммунитета, уменьшить способность организма к борьбе с острыми и хроническими инфекциями, а еще негативно сказаться на выработке антител, в том числе от вакцины.
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