РИАМО - 7 мар. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно защититься от сильного стресса. Он рекомендовал выстроить систему защиты, сообщает Газета.ru.

«Тут важно правильно выстроить систему защиты. Первое: понять, что то, что произошло — уже произошло. Обратно время не повернуть. И теперь надо просто с достоинством пережить то, что нам выпало», — отметил врач.

По его словам, при сильном стрессе необходимо набраться терпения, а также мобилизовать внутренние силы.

«Первый шок пройдет, мы восстановимся и все будет хорошо!» — добавил Мясников.

Он пояснил, что переживания могут вызвать у человека нарушение иммунитета, уменьшить способность организма к борьбе с острыми и хроническими инфекциями, а еще негативно сказаться на выработке антител, в том числе от вакцины.

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