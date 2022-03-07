РИАМО - 7 мар. В Мытищах прошел открытый Кубок федерации самбо Московской области среди юношей и девушек. На ковер «Центра единоборств» вышли свыше 500 молодых самбистов из Подмосковья и различных регионов РФ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта области.

Турнир проводился среди юношей и девушек 11‐12 и 13‐14 лет. В нем участвовали борцы из Москвы, Владимира, Саратова, Санкт-Петербурга, Ярославля, Иваново и городов Подмосковья.

В церемонии открытия Кубка федерации самбо Подмосковья приняли участие министр физической культуры и спорта области Дмитрий Абаренов, врип главы городского округа Мытищи Юлия Купецкая, президент федерации самбо региона Сергей Фомкин, декан факультета физической культуры МГОУ Ирина Кулишенко и другие.

Почетными гостями стали ведущие подмосковные самбисты: заслуженный мастер спорта, чемпион России, Европы и мира, победитель Универсиады Денис Давыдов, мастер спорта международного класса, чемпион и призер Европы, обладатель Кубка мира и Кубка России Евгений Максимов и мастер спорта международного класса, чемпионка России, обладательница Кубка мира, победитель первенства мира и Европы Карина Черевань.

«Соревнования проходят в лучшем зале для единоборств в Подмосковье. Месяц назад по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы начали строительство еще одного центра для занятий самбо в Можайске. Наша спортивная инфраструктура растет», – отметил Абаренов, обращаясь к спортсменам.

Он добавил, что в спорте с детства закладываются правильные ценности. Сейчас это особенно актуально и важно.

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