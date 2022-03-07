РИАМО - 7 мар. Французские ученые обнаружили, что медработники чаще заражаются Covid-19 от своих родных и близких, несмотря на прямой контакт с инфицированными пациентами. Об этом сообщает Газета.ru.

Они опросили две группы медработников. Одна состояла из людей с подтвержденным Covid-19, вторая – без. Респонденты заполнили онлайн-анкету об использовании средств индивидуальной защиты на работе. Вопросы охватывали 10 дней, которые предшествовали появлению симптомов инфекции или включению в контроль-группу для здоровых респондентов.

Проанализировав полученные ответы, ученые пришли к выводу, что медики в 8 раз чаще заражаются коронавирусом вне работы, несмотря на частый контакт с Covid-пациентами.

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина уточнила, что использование тканевых масок и шарфов вместо трехслойных масок, несоблюдение соцдистанции, несоблюдение гигиены рук, прикосновения к лицу грязными руками являются возможными причинами выведенной учеными закономерности.

«Медицинский персонал — это тоже люди. Поэтому, приходя домой, люди не используют СИЗ вообще. Помимо этого, они тоже посещают общественные места, например, кафе и рестораны, где в процессе приема пищи по очевидным причинам маски не используются», – пояснила Фокина.

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