РИАМО - 7 мар. Подмосковные активисты приняли участие в большом автопробеге, который посвящен поддержке специальной военной операции РФ на Украине, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Стартовали в пробеге 150 машин, а к завершению мероприятия количество авто достигло уже более 300.

Водители присоединялись к колонне на всех участках автопробега. Маршрут прошел от Наро-Фоминского городского округа до парка «Патриот» Одинцовского округа, в котором прошло возложение цветов к памятникам воинской славы. На парковке музейно-храмового комплекса машины выстроились в букву «Z» — символ поддержки войск РФ, которые выполняют свой долг на Украине.

«Мы просто не могли остаться в стороне, и это мероприятие, когда не нужно было искать людей, народ сам пришел, сам вызвался поучаствовать», — сказал соорганизатор автопробега, доброволец движения «Волонтеры Подмосковья» Егор Балев.

Участников автопробега угощали пряниками с изображением буквы «Z», а для водителей были подготовлены футболки «Своих не бросаем».

Автопробеги в поддержку спецоперации по защите Донбасса прошли по всей России. В Подмосковье к акции присоединились Истра, Королев, Раменское, Серпухов, Ступино и Одинцово.

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