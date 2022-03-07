РИАМО - 7 мар. Сегодня российской армии, которая выполняет спецоперацию на Украине, нужна моральная поддержка, сообщила подмосковный блогер Светлана Архипова.

Россия 24 февраля объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Такое решение было принято из-за обострившейся на Украине обстановки.

«Сложно оставаться в стороне от тех событий, которые происходят так близко. Но в это непростое время особенно тяжело приходится нашим ребятам на передовой, которые выполняют сложнейшую задачу, поставленную президентом. Нашей армии, помимо всего прочего, необходима моральная поддержка», – написала блогер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она подчеркнула, что военные должны знать, что за ними Россия, что в них верят, а также их ждут домой.

«А украинцы должны понять, что НАТО ими просто прикрывается, использует для реализации своих планов», – добавила Архипова.

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