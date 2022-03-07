РИАМО - 7 мар. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинцы используют гражданское население в качестве живого щита. Эти действия он назвал военным преступлением, сообщает Nation News.

Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной. Он отметил, что действия украинских военнослужащих должны быть расследованы, а виновные обязаны понести наказание.

Он добавил, что группа бойцов национального батальона Украины попыталась покинуть Мариуполь через позиции Народной полиции ДНР. Перед собой они вели примерно 150 мирных жителей, в том числе детей и женщин.

«К сожалению, это пример того, как «работает» гуманитарный коридор в понимании некоторых украинских руководителей, которые не подчиняются Киеву», – добавил Мединский.

Российские вооруженные силы начали проведение спецоперации на Украине 24 февраля. Основными целями названы денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение жителей ДНР и ЛНР.

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