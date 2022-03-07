РИАМО - 7 мар. Повышенная тревожность у человека может привести к изменению вкусовых ощущений, также этому могут способствовать различные заболевания, сообщил ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Сначала коронавирусная инфекция, теперь отношения с Украиной создают напряжение. Эмоционально лабильные люди могут болезненно на это реагировать. Психосоматика абсолютно точно бьет по сосочковому слою языка. У людей, которые излишне тревожны, часто волнуются, начинает жечь язык», – рассказал доктор в эфире радио Sputnik.

Он пояснил, что жжение является прямым фактором того, что слизистая организма реагирует на эмоциональное состояние человека. Тогда происходит вкусовая инверсия – изменение вкусовых ощущений.

«Вкусовая чувствительность может снизиться, то есть человек не будет так остро воспринимать вкусы, либо человек будет ощущать вкусы по-другому. Например, вкус огурца будет ощущаться с добавками яблока», – добавил Зайцев.

По его словам, еще вредные привычки и неправильный образ жизни могут привести к изменению вкусовых ощущений у человека. Кроме того, на восприятие вкуса влияет употребление в пищу фастфуда и сладкой газировки.

«Если у человека нет вредных привычек, и он соблюдает принципы правильного питания, изменение вкусовых ощущений всегда должно настораживать, лучше сразу обратиться к ЛОР-врачу. Вкусовая инверсия может даже указывать на предраковое состояние», – предупредил врач.

Еще изменения вкуса могут вызвать болезни ЖКТ и сахарный диабет, заключил специалист.

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