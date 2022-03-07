РИАМО - 7 мар. В аэропортах Москвы отменены или задерживаются 100 авиарейсов. В штатном режиме работает только аэропорт Жуковский, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково задержаны 12 рейсов, еще 35 отменены. В Домодедове 6 авиарейсов задерживаются, а 16 отменены.

В аэропорту Шереметьево 11 рейсов задержаны, 21 рейс отменен.

Информация о задержке и отмене рейсов поступает от авиакомпаний и обслуживающих аэропорты организаций. За задержку принимается отклонение вылета на 30 и более минут.

Некоторые страны прекратили авиасообщение с Россией в ответ на проведение спецоперации Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>