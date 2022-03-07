РИАМО - 7 мар. Российский президент Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Глава государства призвал ЕС внести вклад в спасение жизней людей, сообщает «Вечерняя Москва».

Основная угроза на Украине исходит от нацформирований. Их бойцы используют тактику террористов, они прикрываются мирными жителями.

В ходе разговора также было отмечено, что Вооруженные Силы РФ несколько раз объявляли режим тишины для эвакуации мирного населения по гуманитарным коридорам.

Путин попросил Мишеля оказать давление на власти Украины, чтобы они стали уважать гуманитарное право.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Такое решение было принято из-за обострившейся на Украине обстановки.

Минобороны РФ заявило об открытии огня бойцами ВСУ и националистами во время режима тишины>>