РИАМО - 7 мар. Специалисты проведут капитальный ремонт семиэтажного жилого дома 1913 года постройки в Москве. В 2022 году там пройдет ремонт фасада, подвального помещения и инженерных систем, сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта Москвы.

На первом этапе проведения работ специалисты расчистят фасад и промоют его от загрязнений. Далее там проведут биоцидную обработку наружных несущих стен в местах замокания.

После этого, специалисты выполнят ремонт и докомпановку поврежденной кирпичной кладки строения и обновят красочный слой. Кроме того, отдельное внимание уделят восстановлению архитектурных форм фасада и их окраске.

Подвал дома будет расчищен и приведен в порядок. Также специалисты обновят системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Жилой дом расположен в Просвирином переулке. Его входная группа выделяется массивным порталом с пилястрами и капителями. Наверху размещен оконный проем, который украшен гиппогрифом.

Архитектор дома Сергей Залесский выстроил центральную композицию фасада из эркеров и лоджий в «П»-образной форме. Строение венчает огромный аттик с глазурованной плиткой. Ее изготовили на абрамцевском керамическом заводе С.И. Мамонтова. Майолика является отражением эпохи модерна.

В столичную программу капремонта включено свыше 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн кв. м. В 2022 году планируется начать ремонтные работы в 1,7 тыс. домов.

Названы объекты, которые будут реставрировать в Москве в 2022 году>>