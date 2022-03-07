РИАМО - 7 мар. На территории Подмосковья и столицы введен «желтый» режим погодной опасности. Такой режим был введен из-за образования гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» – это второй уровень опасности, когда погода может представлять опасность для здоровья.

На территории Московского региона «желтый» режим погодной опасности будет действовать до 12 часов 9 марта. Такой же режим будет действовать на территории всего Центрального федерального округа, кроме Белгородской, Липецкой и Орловской областей.

В течение дня в столичном регионе ожидается выпадение небольшого снега. Температура воздуха в Подмосковье составит от минус 3 до плюс 2 градусов, в Москве – от 0 до плюс 2 градусов.

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