РИАМО - 7 мар. В Московской области объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работ в Орехово-Зуевском городском округе. Там планируется открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Согласно сведениям закупки, победителю конкурса предстоит разработать рабочую документацию и выполнить строительно-монтажные работы. Одним из условий создания будущего физкультурно-оздоровительного комплекса является обустройство крытого катка.
Объект расположится на улице Гагарина. Его проектирование и строительство ведется по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Завершить строительство учреждения планируется к 2023 году.
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