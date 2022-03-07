РИАМО - 7 мар. Российское правительство утвердило перечень государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщает пресс-служба кабмина.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, граждане и компании РФ, само государство, регионы и муниципалитеты смогут расплачиваться по валютным обязательствам перед некоторыми иностранными кредиторами в рублях. Такая мерой можно будет воспользоваться в отношении тех зарубежных кредиторов, кто входит в перечень недружественных стран.

В этот список вошли страны Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора. На него он будет перечислять выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

Временный порядок распространяется на выплаты, которые превышают 10 млн рублей в месяц или такую же сумму в валютном эквиваленте.

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