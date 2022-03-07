РИАМО - 7 мар. За прошедшие сутки в столице были госпитализированы 216 человек с подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией, что на 13,6% меньше показателя предыдущего дня (250), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

В городе за минувшие сутки было выявлено 1542 случая коронавируса, выздоровели 2415 человек, умерли 68 пациентов.

С начала пандемии в Москве было зафиксировано 2 712 483 случая заражения, поборол инфекцию 2 508 951 пациент, скончались 41 822 человека.

Заболевшие омикроном отмечают сухой кашель, боль в груди и нарушения в работе кишечника. При этом у них наблюдаются повышенная температура и интоксикация.

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