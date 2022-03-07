РИАМО - 7 мар. При возгорании в квартире дома на улице Мира в Чехове погибли два человека, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 22:21 6 марта. В 23:44 огонь локализовали на площади 5 кв. м. В 23:47 пожарные потушили открытое горение, а в 00:06 полностью ликвидировали возгорание.

К тушению пожара привлекали 13 человек и 3 единицы техники.

Жителям Подмосковья напомнили, что при возникновении возгорания нужно звонить по телефонам: 8 (498) 505-41-70 или 112.

Жителям Подмосковья напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности весной>>