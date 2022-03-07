РИАМО - 7 мар. За минувшие сутки в РФ скончался 671 пациент с подтвержденным коронавирусом, всего жертвами пандемии стали 356 949 человек, сообщает оперштаб.

В Москве умерли 68 Covid-пациентов, в Санкт-Петербурге – 59, в Воронежской области – 28, в Алтайском крае – 24, в Подмосковье – 19, в Красноярском крае – 18, в Челябинской области – 16.

Также за сутки в стране выявили 73 162 случая заражения Covid-19, выздоровели после инфекции 122 619 пациентов.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 17 014 818 случаев заболевания, врачи вылечили 14 690 595 человек.

Лучшим способом защиты от инфекции является вакцинация. Прививку делают бесплатно одной из российских вакцин.

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