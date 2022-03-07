РИАМО - 7 мар. 53-летний житель городского округа Коломна провел одиночный пикет, он демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных Сил России, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Правонарушение было выявлено и пресечено полицейскими. В отношении мужчины составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Предоставленные полицейскими материалы по данному делу были рассмотрены в суде.

Нарушитель признан виновным. Мужчине назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Пресс-служба подмосковного главка МВД РФ напоминает, данная статья внесена Федеральным законом в Кодекс РФ об административных правонарушениях 4 марта. По ней предусматривается в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 тыс. рублей.

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