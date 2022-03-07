РИАМО - 7 мар. Предприниматели могут арендовать у столицы 6 нежилых помещений общей площадью почти 720 кв. м, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Предприниматели смогут открыть в них производства, медицинские центры, офисы, торговые точки и другие предприятия, разрешенные функциональным назначением объектов», - перечислил глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Выставили на торги три помещения на востоке мегаполиса по адресу: 2-я Владимирская улица, дом 2. Подать заявку на участие в открытом аукционе можно до 16 марта. Торги пройдут 23 марта.

Еще два помещения находятся в центре и одно в Южном административном округе. Наибольшая начальная ставка аренды составляет 1,85 млн рублей в год, наименьшая — 239,7 тыс. рублей в год.

Принять участие в аукционах могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.