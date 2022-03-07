РИАМО - 7 мар. В феврале этого года в столице зарегистрировали брак свыше 6 тыс. пар, в аналогичный период прошлого года поженились на 100 пар больше, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По данным пресс-службы управления ЗАГС Москвы, количество пар, поженившихся в минувшем месяце в среднем на 10% превышают данные за февраль последних 5 лет. В феврале 2022 года более половины молодоженов зарегистрировали брак впервые.

Самой популярной датой стало 22 февраля (вторник). Тогда поженились свыше 1,3 тыс. пар. Это в 15 раз больше обычного числа бракосочетаний по вторникам. Популярными датами также стали 12, 19 и 26 февраля. В День всех влюбленных поженились порядка 300 пар.

Самым полярным местом заключения брака в мегаполисе остается Дворец бракосочетания №1. Более 700 пар выбрали площадки для выездной регистрации брака.

Как подать заявление на регистрацию брака и пожениться в Московском регионе>>