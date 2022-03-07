РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 мар. Свыше 100 юных спортсменов приняли участие в лыжной гонке на Масленицу в Домодедове, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Гонки для самых маленьких «Ладушки-Оладушки» прошли на городской лыжной трассе. Участвовали ребята 6-7 лет.

Такие лыжные и беговые турниры прошли в свыше 60 парках Московской области. На старт вышли более 5 тыс. детей от 5 до 8 лет.

В парках Московской области были организованы разнообразные анимационные и развлекательные программы.