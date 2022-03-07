РИАМО - 7 мар. Вооруженные силы РФ с 10 часов утра понедельника объявят режим тишины и откроют гуманитарные коридоры из украинских Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, пишет газета «Известия».

Такое решение принято из-за катастрофической гуманитарной обстановки в указанных городах и ее резкого обострения, а также по личной просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.

Жители через гуманитарные коридоры могут из Киева через некоторое населенные пункты добраться до Гомеля, из Мариуполя — до Ростова-на-Дону или Запорожья, из Харькова — до Белгорода, из Сум —до Белгорода или Полтавы.

От конечных точек прибытия жителей Украины на территории РФ предлагается добраться различными видами транспорта до пунктов назначения или пунктов временного размещения.

«Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан», — подчеркнули в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

РФ 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Она направлена на освобождение населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

Ранее Путин отметил, что приостановка спецоперации возможна только при прекращении Киевом боевых действий, а также при выполнении ранее озвученных требований РФ.