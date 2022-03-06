РИАМО - 6 мар. Торжественная встреча спортсменов Паралимпийской сборной страны, которые прилетели из Пекина, прошла в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Обслуживание прибывшей делегации производилось в терминале С Шереметьева. Из Китая в РФ вернулись 83 спортсмена. В официальной церемонии чествования паралимпийцев участвовали помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта страны Олег Матыцин и другие.

В воздушной гавани в честь прилета паралимпийцев создали праздничную атмосферу. На масштабных медиаэкранах в терминалах Шареметьева и на привокзальной площади показывали приветственные баннеры. Атлетов тепло встретили официальные представители Минспорта РФ, ПКР, волонтеры общественно-политических, спортивных и патриотических организаций, родные и близкие.

Торжественная церемония чествования началась с исполнения гимна страны детским хором «Домисолька». Ведущим мероприятия выступил четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. Гости церемонии выразили спортсменам восхищение их стойкостью и самоотверженностью, а еще пожелали дальнейших успехов и новых спортивных побед.

Встреча отечественных паралимпийцев завершилась зажигательным выступлением народного артиста РФ Олега Газманова с песней «Вперед, Россия».

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