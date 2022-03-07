РИАМО - 7 мар. Сегодня театральные кассиры отмечают свой профессиональный праздник. Кроме того, 7 марта отмечается годовщина формирования первого отряда космонавтов в СССР.

День театрального кассира

Отмечать этот праздник предложил Государственный драматический театр «Приют комедианта» в 2009 году. Он призван чествовать труд театральных кассиров, увеличивать популярность, престиж и привлекательность этой профессии.

Именно к кассирам часто обращаются посетители театров за советом, какой бы спектакль посмотреть. Будучи опытными театралами, они могут умело помочь с выбором интересной постановки.

Руководители театров, их работники и актеры поздравляют кассиров с профессиональным праздником, вручают им подарки и выражают благодарность.

Начало Великого поста

В 2022 году Великий пост начинается 7 марта. Он продлится до 23 апреля. У православных христиан этот день получил название «Чистый понедельник», так как сегодня верующие стремятся провести в чистоте во всех смыслах этого слова.

В древности христиане соблюдали Великий пост с особой строгостью, даже отказываясь от питья воды вплоть до трех часов по полудни. Пищу также употребляли во второй половине дня, исключая из рациона мясо, молоко, сыр и яйца.

В СССР сформирован первый отряд космонавтов

Набор первых советских космонавтов стартовал в августе 1959 года. Свои медкнижки для участия в наборе предоставили свыше 3,5 тыс. человек. После прохождения строгого отбора по медицинским показателям, служебным характеристикам и соответствию критериям для собеседования выбрали всего 347 человек.

11 марта 1960 года было принято решение о создании Центра подготовки космонавтов. К февралю того же года этап психофизиологического обследования успешно прошли 29 человек. Они-то и стали финалистами отбора.

Первый отряд был сформирован 7 марта 1960 года. В него вошли Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин.

Уже через год - 12 апреля 1961 года - Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе.

Александр Белл запатентовал телефон

Американский ученый Александр Белл считается изобретателем телефона. Идея аппарата была известна еще в середине XIX века, однако окончательная реализация удалась именно Беллу.

В 1876 году 7 марта Александр Белл запатентовал свое устройство под названием «усовершенствованная модель телеграфа». Уже через год он создал первую в мире телефонную компанию Bell Telephone Company.