РИАМО - 6 мар. Программу по приему на работу людей со статусом беженцев запускают в «Почте России», они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в 36 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Для трудоустройства в компанию людям нужно только удостоверение беженца. Оформление на работу возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе можно трудоустроиться на частичную занятость.

Узнать об открытых вакансиях можно на сайте компании: https://www.pochta.ru/vacancy-list. Там есть возможность выбрать регион, найти в списке позиции «оператор» или «почтальон», нажать «откликнуться» и ввести свои контактные данные. С кандидатом на вакансию свяжется специалист по подбору персонала.

Узнать о возможностях трудоустройства еще можно через единый контактный центр «Почты России» по номеру: 8-800-200-28-84 или центры занятости региона РФ.

Программа действует в ряде регионов страны, среди которых столица и Подмосковье.

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