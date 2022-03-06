РИАМО - 6 мар. Президент России Владимир Путин подписал закон о взыскании через суд средств чиновников с их счетов в банке. Речь идет о случаях, когда сумма поступления превысит официальный доход за последние 3 года и законность этих средств не доказана, сообщает Газета.ru.

Раньше такая практика действовала на недвижимость, автомобили, ценные бумаги и так далее. Теперь же эта мера распространится и на деньги, лежащие на банковских счетах.

Проверкой будут заниматься генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры. Также они будут подавать иски в суд при обнаружении незаконных поступлений.

Поводом обращения в суд может быть недоказанная сумма свыше 10 тыс. рублей.

В Госдуму внесли законопроект о запрете публиковать личные данные чиновников и их семей>>