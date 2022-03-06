РИАМО - 6 мар. Замглавы администрации городского округа Ступино Максим Жуков высказал полную поддержку решению президента РФ Владимира Путина о спецоперации на Украине.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Она направлена на освобождение населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

«Те силы, которые в 2014 году совершили на Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта. 8 лет, бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно», - написал Жуков в своем Instagram-аккаунте.

Он напомнил, что президент говорил в своем предыдущем обращении, что нельзя без сострадания смотреть на происходящее на Донбассе. Терпеть это было уже просто невозможно.

«Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар – геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса», - добавил Жуков.

Путин заявил, что решение о военной спецоперации на Украине было тяжелым>>