РИАМО - 6 мар. Употребление спиртных напитков для снятия стресса и избавления от чувства тревоги не поможет решить проблему, но при этом может создать другие, сообщил врач-психиатр Сергей Нурисламов.

«Некоторые люди приходят к бутылке на фоне стресса, чтобы затуманить свое сознание. Но тут есть проблема: если «перекрывать» свое сознание различными психоактивными веществами, то вы получите временный эффект», - уточнил врач в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что в таком случае человеку для достижения нужно эффекта придется «погружаться» в психоактивные вещества все глубже. В итоге ему нужно будет вести борьбу со страхами и с зависимостью.

Кроме того, алкоголь и другие психоактивные вещества могут усилить психическое расстройство человека, если оно у него было раньше, подчеркнул Нурисламов.

«Зависимость от водки может еще больше усилить паранойю, истерию и фобии, если они раньше были у человека. К алкоголю можно прибегнуть, только если вы хотите в несколько раз увеличить свои проблемы», - пояснил психиатр.

По его словам, решить проблему повышенной тревожности, которая возникает на фоне стресса, можно другими методами. Так, существует несколько препаратов, которые позволят человеку успокоиться без последствий, такие лекарства могут порекомендовать в аптеке.

«Есть и сильнодействующие препараты, их может выписать врач-психиатр. Обращаться к специалистам нужно сразу, если уровень тревоги выше, чем вам бы этого хотелось», – заключил специалист.

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