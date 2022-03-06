РИАМО - 6 мар. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до 12 часов 8 марта из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности погоды также действует на территории Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тамбовской и Белгородской областей ЦФО.

7 марта в регионе прогнозируется облачная погода, местами гололедица. Также пройдет небольшой снег. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/c. Температура ночью составит минус 4 – минус 2 градуса, днем – от 0 до плюс 2.

Похолодание ожидается 8 марта. Температура ночью понизится до минус 9 – минус 7 градусов, днем будет от минус 6 до минус 4. Еще пройдет небольшой снег, местами прогнозируется гололедица.

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