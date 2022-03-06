РИАМО - 6 мар. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за принуждение детей к действиям сексуального характера через Сеть, сообщает Газета.ru.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, ужесточается наказание за принуждение детей к действиям сексуального характера через интернет или СМИ ранее судимым людям. В этом случаев злоумышленников будут наказывать лишением свободы до 6 лет.

Еще по новому закону до 100 тыс. рублей штрафа или лишение свободы до года может получить человек, скрывающий такие тяжкие преступления.

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