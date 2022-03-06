РИАМО - 6 мар. В более 60 подмосковных парках прошла лыжня для самых маленьких «Ладушки-Оладушки», на старт вышло свыше 5 тыс. детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Дети 5-6 лет бежали маршрут от 300 до 500 м, а ребята постарше, кому 7-8 лет, - от 700 до 1000 м. Там, где снега уже не было - просто бежали.

Соревнования посвящены празднику Масленицы. Самые массовые забеги прошли в парках «Пехорка» в Балашихе, «Наташинском» в Люберцах, «Принарском» в Серпухове, им. Ларисы Лазутиной в Одинцове, Кузьминском лесопарке в Котельниках и городском парке в Волоколамске.

На финише всех юных участников турнира ждали свежевыпеченные оладушки и блинчики, а также баранки, пряники и другие лакомства с горячим чаем.

В парках Московской области были организованы разнообразные анимационные и развлекательные программы.

Кроме того, в муниципалитетах в воскресенье прошла акция «Печем блины вместе» - всех желающих бесплатно угостили традиционным для Масленицы блюдом.

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