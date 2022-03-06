РИАМО - 6 мар. Все оплаты на терминалах Сбера карт системы «Мир» будут проходить без ограничений. Рассчитаться можно будет, вставив карту в терминал или приложив ее бесконтактно, сообщает Газета.ru.

В банке информируют, что ограничения коснутся только систем Visa и Mastercard, которые работают через кошельки ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay. Они начнут действовать 10 марта.

При этом средства россиян на картах Visa и Mastercard будут сохранены, а сами карты продолжат функционировать в России.

Ограничения связаны с введением западных стран санкций в отношении России. Это произошло после объявления президентом РФ военной спецоперации на Украине.

Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны – ЦБ РФ>>