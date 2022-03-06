РИАМО - 6 мар. Росгвардейцы вытащили восьмилетнего мальчика из задымленной квартиры, инцидент произошел в новой Москве, сообщает «Мир 24».
Он добавил, что росгвардейцы вывели из дома порядка 15 человек.
Мама мальчика Олеся Ахметьянова отметила, что приехала домой через 8 минут после сообщения об инциденте.
«Дома я его не нашла. Спустилась, начала искать ребенка. Нашла в итоге в машине у Росгвардии. Его закутали в одеяло, одежду ему откуда-то повытаскивали, чаем напоили, шоколадкой угостили», – добавила Ахметьянова.
Мальчик уже отошел от испуга. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.
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