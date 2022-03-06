РИАМО - 6 мар. Росгвардейцы вытащили восьмилетнего мальчика из задымленной квартиры, инцидент произошел в новой Москве, сообщает «Мир 24».

«Увидел приоткрытую дверь над горящей квартирой и заметил там маленького ребенка лет 8-9. Стал его оттуда выводить. В то же время из горящей квартиры соседней я вывел двух пожилых людей, которые уже задыхались. Помог им спуститься ниже и вывел их на улицу», – сказал полицейский-водитель вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве и ТиНАО Алексей Никишов.

Он добавил, что росгвардейцы вывели из дома порядка 15 человек.

Мама мальчика Олеся Ахметьянова отметила, что приехала домой через 8 минут после сообщения об инциденте.

«Дома я его не нашла. Спустилась, начала искать ребенка. Нашла в итоге в машине у Росгвардии. Его закутали в одеяло, одежду ему откуда-то повытаскивали, чаем напоили, шоколадкой угостили», – добавила Ахметьянова.

Мальчик уже отошел от испуга. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

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