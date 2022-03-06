РИАМО - 6 мар. Днем в воскресенье в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 115 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково 12 рейсов задержаны и 31 отменен, в Домодедове 11 рейсов задержаны и 27 отменены. В Шереметьеве 25 рейсов задерживаются и 29 отменены.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживается 1 рейс, 3 рейса отменены.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самом аэропорту. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Некоторые страны мира ввели санкции и отменили авиасообщение с Россией. Решение было принято в ответ на проведение спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>