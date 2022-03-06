РИАМО - 6 мар. Президент России Владимир Путин начал переговоры главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Темой разговоров лидеров стран является ситуация на Украине.

Ранее Турция не стала принимать чью-либо из сторон в конфликте между Россией и Украиной. Анкара предпочла оставить возможность для переговоров.

Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Из-за этого западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении РФ.

Байден оговорился, перепутав Украину с Россией>>