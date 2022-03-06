РИАМО - 6 мар. Режиссер Коломенского народного театра Николай Крапивин умер 5 марта. Ему было 80 лет, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа Коломна.

Прощание пройдет 7 марта в 12:00 в Михаило-Архангельском храме (г. Коломна, ул. Гражданская, д. 71).

«Это был поистине талантливый и творческий мастер и человек. Культура городского округа Коломна понесла невосполнимую утрату. Приносим соболезнования родным и близким покойного», - говорится в сообщении.

Крапивин окончил театральное училище им. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова по специальности «Режиссура драмы».

Больше 60 лет он работал в Коломне. В 1975 году руководил Коломенским народным театром. В прошлом году театр под его руководством открыл 95-й сезон.

Сейчас в труппе культурного учреждения числится 52 актера, 18 из них имеют звание «Почетный самодеятельный артист ДК».