РИАМО - 6 мар. Истребители России за сутки сбили 10 боевых самолетов и вертолетов Украины. Среди них - Су-27, МиГ-29, Су-27,Су-25, БПЛА, сообщает Газета.ru.

Как отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, самолеты и вертолеты были сбиты в районе Житомира, Радомышля и Нежина.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить 3 зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и 3 радиолокационных станции ВСУ, а еще уничтожен ракетный комплекс ПВО С-300.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. О начале ее проведения объявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что решение о военной спецоперации на Украине было тяжелым>>