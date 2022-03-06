РИАМО - 6 мар. В России за минувшие сутки были госпитализированы 8242 пациента с подтвержденным коронавирусом. Это на 11,3% меньше, чем днем ранее (9295), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в стране выявили 79 863 новых случая инфицирования, выздоровели 149 060 человек, спасти не удалось 744 пациента.

Для того, чтобы предупредить заражение инфекцией, нужно пройти вакцинацию. Это можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

В России также прививают от Covid-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Их вакцинируют препаратом «Спутник М».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>