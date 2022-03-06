РИАМО - 6 мар. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5822 пациента, всего в регионе болезнь победили 874 333 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Кроме того, за сутки в больницы Подмосковья доставили 309 Covid-пациентов.
За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 916 случаев Covid-19, умерли 22 заболевших.
С начала пандемии на территории региона выявили 947 025 случаев заражения, скончались 14 327 Covid-пациентов.
В Подмосковье отменили ряд ограничений по коронавирусу из-за улучшения эпидситуации. Обязательным сейчас остается ношение масок в общественных местах.
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