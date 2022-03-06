РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 мар. В преддверии Международного женского дня сотрудники домодедовской Госавтоинспекции и УМВД России поздравили женщин-водителей, сообщается на официальной странице администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники полиции провели поздравительные акции «Цветы для автоледи» и «8 Марта в каждый дом».

Женщинам вручали цветы, памятные подарки и тематические веера по правилам дорожного движения.

Международный женский день был введен в 1909 году. В основе данного праздника - борьба прекрасной половины человечества за право быть услышанными в политической, экономической и социальной областях. Сегодня 8 Марта стало днем женственности, нежности, красоты и внимания к женщинам.