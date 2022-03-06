РИАМО - 6 мар. За прошедшие сутки в Московской области подтвердили 916 новых случаев Covid-19, всего в регионе выявили 947 025 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Защитить себя от инфекции можно с помощью прививки. Вакцинацию проводят отечественными препаратами бесплатно. Прививки делают в поликлиниках и выездных пунктах работы медиков.

Кроме того, врачи рекомендуют проходить ревакцинацию от Covid-19 через 6 месяцев после предыдущей прививки. Это позволит поддерживать в организме необходимый уровень антител.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области составляет 53,9%. Полностью вакцинировались свыше 5,06 млн человек.

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