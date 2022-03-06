РИАМО - 6 мар. За минувшие сутки на территории Москвы подтвердили 79 863 случая коронавируса, с начала пандемии в столице выявили 16 941 656 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет в столице в настоящий момент составляет 49,8%. Полную вакцинацию прошли более 7 млн москвичей.

В мегаполисе продолжается прививочная кампания. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Привиться также можно и в праздничные выходные.

В России прививают не только взрослых, но и детей старше 12 лет. Вакцинирование проводят отечественными препаратами.

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