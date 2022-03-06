РИАМО - 6 мар. Кредиторы являющиеся резидентами РФ и те, которые находятся в странах, не присоединившихся к санкциям против России, смогут получить средства по долговым обязательствам резидентов страны в установленные долговым обязательством сроки, сообщает Газета.ru.

В ЦБ РФ пояснили, что долг будет выплачен в рублях в объеме рублевого эквивалента по обменному курсу на момент выплаты. Если есть специальное разрешение, то в валюте долга.

Для кредиторов из стран, которые ранее ввели санкции против РФ, рублевые выплаты в рамках погашения долга, будут зачисляться на счета типа «С». Его открывают в отечественных и зарубежных кредитных организациях.

В России был введен особый временный порядок обслуживания долга отечественных эмитентов. Данное решение принято для поддержки финансовой стабильности рынка РФ, защиты интересов кредиторов и т.д.

Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями со стороны стран Запада из-за начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим власти РФ разрабатывают эффективные меры для смягчения эффектов от введенных ограничений.

Нуланд назвала условия для отмены санкций против России>>